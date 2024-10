Comerciantes Reportan Ligero Repunte en Ventas

*Por Festejos de Fin de Curso en Escuelas.

Tapachula, Chiapas; 10 de Julio del 2024.- Comerciantes reportan un ligero incremento en sus ventas, gracias a los festejos que realizan las familias tapachultecas por el fin de cursos en diversas escuelas de todos los niveles en esta localidad. Sin embargo, reconocen que las ganancias ya no son como antes.

Lo anterior fue dado a conocer por Guillermo Ventura López, comerciante del mercado 5 de Mayo, quien reconoció que, a diferencia de años anteriores, en esta temporada las ventas superaban el 200%.

Y el motivo dijo es que la economía esta contraída, en donde las familias realizan los festejos de fin de curso pero sólo con sus familias.

En ese sentido comentó que en la actualidad han llegado a tener ventas de hasta un 85% cuando en otros años superaban el 200%.

“No porque antes hacían más fiestas, digamos las salidas de escuelas de primaria, secundaria, lo hacían en grande, ahora ya no, ya casi familiarmente lo hacen, digamos en las casas de sus hijos o lo celebran con sus amigos más allegados, pero ya no como antes que se hacía a nivel escuela, digamos, ya eso bajó un poco”, expuso.

De igual forma dio a conocer que muchos productos han subido de precio, se han encarecido, y ellos como comerciantes han visto cómo se ha agravado la situación económica, por ejemplo, han subido productos como el pollo, la carne, el pescado, por lo que consideró que también esa situación limita a las familias a hacer fiestas más grandes.

El comerciante destacó que en otros años, las buenas ventas se miraban desde 15 días antes de que se realizarán los festejos, pero ahora sólo es un par de días en que repuntan un poco las ventas con motivo del fin de curso.

Agregó que las familias tratan de economizar lo más posible ya que vienen las inscripciones, se tiene que comprar útiles escolares, uniformes, zapatos, ropa, etcétera. EL ORBE/JC