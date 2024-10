Si Quitan Beneficios Fiscales Subirá Gasolina y Otros Productos

*Advierten Consultores de la Frontera Sur.

Tapachula, Chiapas; 10 de Julio del 2024.- Uno de los impactos que tendrá la medida de no renovar el derecho que da beneficios fiscales a esta región fronteriza, es que va a subir el precio de la gasolina, así como diversos productos y servicios, dio a conocer en entrevista Fidel Moreno de Los Santos, contador público certificado en fiscal y socio director de AFJ consultores.

Explicó que el gobierno federal a través de un decreto, publicado el 30 de Diciembre del 2020, se le dio un estímulo fiscal a esta región fronteriza, la cual entró en vigor el día primero de Enero del 2021. En donde uno de los grandes beneficios es la reducción del ISR del 30% bajó al 20%. Y otro beneficio que es más palpable es con respecto a la tasa del IVA, que nos da un estímulo del 50%.

El punto es que este beneficio fiscal tiene una fecha de caducidad y vence el día 31 de Diciembre de 2024. Así lo estipula el artículo primero transitorio de dicho decreto. Por lo que es importante que el nuevo gobierno renueve este decreto, para que sea publicado y entre en vigor en el 2025.

En caso de que no se renueve ese decreto, el Contador manifestó que repercutirá gravemente en el bolsillo de la población con respecto al IVA. Por ejemplo, con la compra de combustible, ya que se va a pagar un 8% más del precio que está ahorita, así como en otros productos en los cuales la mayoría de empresas de la región fronteriza que entró igual, tendrán que ajustar su precio un 8% más, o sea, nos van a cobrar el 16%.

“Si un producto te costaba $100, pagabas 108, ahorita vas a pagar 116 a partir del día primero de enero del 2025, salvo y cuando no emitan otro decreto, que esperemos que sí lo emitan para que sigamos gozando de este estímulo fiscal”, precisó.

Fidel Moreno de Los Santos apuntó que la decisión dependerá en gran medida del Ejecutivo federal, para que esta frontera sur así como la frontera norte, sean beneficiados con los estímulos fiscales. Aunque también los diputados federales lo pueden meter en el paquete económico en el mes de Diciembre.

Destacó que el 90% de las empresas de la región han sido beneficiadas durante los últimos años con este decreto, así como el gran beneficiado también ha sido el consumidor.

“Te podría poner un ejemplo, la gasolina ahorita, nosotros ya la andamos pagando a 22.89 la cual pasaría directamente como a 24.50 y estamos hablando de un peso con 70 centavos que nos estamos beneficiando ahorita”, subrayó.

Debido a todo lo anterior expuesto, el contador certificado en fiscal agregó que será de suma importancia que el gobierno federal entrante emita otro decreto, para seguir sosteniendo los beneficios fiscales en esta región fronteriza. EL ORBE/JC.