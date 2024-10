Urge Estrategias para Rescatar los Mercados de Tapachula

* Comerciantes Salen a la Calle a Vender por Falta de Clientes.

Tapachula, Chiapas; 12 de Julio de 2024.- Debido a que las autoridades no implantan estrategias de venta y como el público no acude a los mercados y tianguis, entonces, a los comerciantes de los centros de abasto no les queda más que salir a la calle a vender sus productos.

La señora Claudia Pérez, comerciante del tianguis ubicado en la 12ª. Avenida Norte, entre 1ª. y 3ª. Calle Poniente, así lo manifestó, asegurando que en el citado tianguis solo trabajan como unos ocho comerciantes, y el resto de locales, unos cien aproximadamente, están vacíos y cerrados.

En entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que al tianguis de referencia no acude el público a comprar, razón por la cual algunos se salen a vender a la explanada que tienen afuera del edificio, en tanto otros se van a la calle.

Con tal de darle movimiento a ese tianguis, no hace mucho, las autoridades colocaron ahí a unos migrantes para que vendieran sus productos, pero resultó lo mismo, ya que también ellos se salen a la calle a vender por la sencilla razón de que nadie visita ese lugar, señaló.

Por eso, insistió, se requiere que las autoridades municipales implementen estrategias de venta a modo de motivar a los consumidores que visiten no solo ese tianguis, sino todos los mercados en general para reactivar la economía y acabar con el ambulantaje.

Así como el Tianguis “Tapachula”, de igual forma están los otros centros de abasto, con locales vacíos, y los dueños vendiendo en la vía pública cuando deben de ser ocupados. EL ORBE/Nelson Bautista