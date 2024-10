Apagones Afectan a Comercios del Centro

*Interrupciones de Luz Suceden Todos los Días .

Tapachula, Chiapas; 12 de Julio de 2024.- En el centro de la Ciudad de Tapachula se registran frecuentes interrupciones del suministro de energía eléctrica que afectan a los usuarios comunes, pero principalmente a los comerciantes y oficinas diversas.

Sobre este asunto, la señora Guadalupe López Nigenda, quien tiene un negocio en el centro de la Ciudad, manifestó que los “apagones” son diarios y en algunos casos prolongados, lo cual causa afectaciones al comercio que requiere del fluido eléctrico para su cobro o facturación.

En entrevista con rotativo EL ORBE, señaló que, como consecuencia de los apagones, se queman equipos electrodomésticos, así como de oficina, lamentablemente, dijo, nadie responde por esos daños ya que ninguna empresa se hace responsable.

La misma Comisión Federal de Electricidad (CFE) le echa la culpa a las lluvias, pero resulta que llueva o no llueva, el caso es el mismo: las interrupciones del suministro eléctrico son en cualquier hora y día, y aunque no hayan lluvias de por medio.

Lo que sucede, dijo, es que la CFE no les da mantenimiento a sus equipos, la mayoría de ellos son obsoletos, y tantito peor si se trata de algún transformador porque luego salen con que no tienen en el almacén para realizar el cambio o sustitución. EL ORBE/Nelson Bautista