Tapachula Convertida en Albergue de Migrantes

* Autoridades Migratorias no los Atienden y Tampoco los Deportan.

Tapachula, Chiapas; 13 de Julio del 2024.- La crisis migratoria se sigue agudizando en esta región de la frontera sur de México en donde presuntos agentes migratorios detienen a los extranjeros a quienes les roban, les quitan sus pertenencias y los vienen a dejar a Tapachula, denunció Octavio López Méndez, Dirigente del Bloque de Organizaciones de Izquierda Siempre y Defensor de Derechos Humanos de los Migrantes.

Recientemente, expuso, atendió un caso de dos migrantes venezolanos quienes fueron detenidos en Arriaga, a quienes después de quitarles el dinero y sus pertenencias, los vinieron a dejar abandonados a Tapachula.

Denunció que lamentablemente esta ciudad fronteriza, siguen siendo utilizada como un gran albergue de migrantes, en donde las familias extranjeras que permanecen aquí no son atendidas por las autoridades migratorias, tampoco las deportan a sus lugares de origen, y no las dejan salir de esta Ciudad, en la frontera sur de México.

El resultado de esta situación es que cientos de migrantes deambulan por las calles y avenidas aledañas al Parque Central “Miguel Hidalgo”, o en diferentes puntos de la zona centro de la Ciudad.

“Esos migrantes ya no tienen dinero, tampoco papeles porque se los quitaron, y están en esta ciudad subsistiendo de la caridad”, subrayó.

López Méndez apuntó que lamentablemente, los afectados son los comerciantes del Centro de la Ciudad, ya que algunos migrantes, no todos, por la misma necesidad delinquen o tratan mal a las personas. Y eso ahuyenta a la población originaria de este municipio, quien deja de visitar los comercios de la localidad.

El dirigente social destacó que por ello están solicitando la intervención de las autoridades federales, para que pongan orden en esta ciudad.

Y es que lamentablemente en el Soconusco existe demasiada inseguridad, en donde ya es muy común escuchar de ejecuciones y de balaceras. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros