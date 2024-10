Familias de Pobres Unidos Viven Entre Agua Negras por Drenaje Colapsado

Afectados Protestan en las Oficinas del COAPATAP.

Tapachula, Chiapas 16 de julio de 2024.- Desde hace más de tres meses hay un drenaje colapsado en la colonia Pobres Unidos, al sur poniente de la ciudad, el cual está causando mucho malestar entre los vecinos debido a los fétidos olores que genera.

Por eso, se presentó en las oficinas del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), la señora Francisca Cabrera Arévalo, habitante de esa colonia, para pedir que trabajadores de esa empresa vayan a desazolvarlo.

En entrevista con el rotativo El Orbe, señaló que dicho drenaje colapsado está a unos pasos de la escuela primaria y kinder de la colonia, pero además, está muy cerca del campo deportivo donde se reúnen los jóvenes para la práctica del futbol.



En ese sentido, explicó que el drenaje colapsado es un verdadero problema ya que, por ejemplo, los días sábado y domingo en que llegan a jugar los equipos, algunas personas ponen venta de comida alrededor del campo lo cual es antihigiénico.La entrevistada añadió que, como consecuencia de ese drenaje azolvado, es alto el nivel de contaminación del medio ambiente, con fétidos olores que se sienten a varios metros a la redonda, lo que hace que en casas vecinas no puedan ni siquiera ingerir sus alimentos debido a la pestilencia.Señaló que no es posible que las autoridades municipales o a quien corresponda, no puedan ir a esa colonia a reparar el drenaje azolvado, sobre todo porque en su oportunidad fue denunciado este hecho en las oficinas del Coapatap.Agregó que entre más pasa el tiempo, los habitantes de esa colonia pueden sufrir enfermedades, especialmente las personas vulnerables como son los niños y los adultos mayores. EL ORBE/Nelson Bautista