Solicitan Ampliar Periodo Para Regularizar Vehículos Extranjeros

*Y que Chiapas Sea Tomado en Cuenta.

Tapachula, Chiapas; 19 de Julio de 2024.- En todo el Estado de Chiapas hay mil 800 vehículos de procedencia extranjera que no se han podido regularizar, debido a que, de acuerdo al decreto expedido por el Gobierno Federal, dejaron fuera de este beneficio a esta entidad.

En entrevista con rotativo EL ORBE, de esa manera lo afirmó Herminio Verdugo Muñoz, dirigente estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD), quien señaló que solo en esta región fronteriza, circulan mil 200 vehículos denominados “chocolates”, los cuales requieren su regularización.

Explicó que los propietarios de dichos vehículos no es que no quieran regularizarlos, lo que sucede, dijo, es que en el decreto expedido con el aval del presidente Manuel Andrés López Obrador, sólo consideraron a entidades de la Frontera Norte y dejaron fuera de ese beneficio a Chiapas.

Destacó que los propietarios de los carros “chocolates” no son delincuentes. Quieren pagar los impuestos que les corresponde en el trámite, pero es necesario que Chiapas sea tomado en cuenta o que incluyan dentro del mencionado decreto a nuestra entidad.

Insistió en que han pugnado, a través de la dirigencia nacional de la UCD, la regularización de los carros para que puedan circular libremente en todo el país, pero no encuentran la razón por la cual dejaron fuera de ese beneficio a los chiapanecos.

De acuerdo al Diario Oficial, la fecha límite de regularización de vehículos de procedencia extranjera termina el 30 de septiembre, por lo que pedirán que haya una ampliación de esa fecha, apuntó.

Asimismo, dijo que le pedirán el apoyo al gobernador electo Eduardo Ramírez Aguilar, con el propósito de que, con sus gestiones, pueda finalmente darse esta regularización de vehículos que tanto se necesitan en Chiapas. EL ORBE/Nelson Bautista