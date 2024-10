Aeropuerto de Tapachula Mantiene Fase Preventiva

*Por Contagios de Covid-19.

Tapachula, Chiapas; 21 de Julio del 2024.- Como sector aeroportuario dependemos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no hemos recibido ninguna instrucción con respecto a que si hay que variar el nivel de protocolo por contagios de Covid. Nos quedamos con la última instrucción que fue “fase preventiva”, dio a conocer Percy Damian Corzo, Administrador del Aeropuerto de Tapachula.

Destacó que las autoridades federales no les han informado nada sobre el supuesto repunte de contagios de la enfermedad, así como reconoció que han salido muchas opiniones al respecto, y hasta algunos han dado alerta roja, sin embargo, en el caso del aeropuerto tienen que esperar hasta que la Secretaría de Salud emita algún comunicado al respecto.

“Se está asustando un poquito la gente, porque se le está dando mucha difusión, vamos a tomar las medidas preventivas, al menos nosotros como aeropuerto tenemos desde que está el proceso, en la cuestión preventiva, tenemos gel antibacterial en la estación, y pues a la gente le recomendamos el uso de cubrebocas en un momento dado, según como se sientan, para proteger su salud”, explicó.

Por el momento no tienen establecido un protocolo, dijo, sin embargo, en cuanto exista una recomendación o instrucción, se atiende, con el objetivo de proteger a los pasajeros.

Al ser cuestionado sobre el movimiento que existe en el aeropuerto, manifestó que tienen los mismos vuelos pero con más pasajeros.

Refirió que en el mes de mayo cerraron con un porcentaje de 12.4%, y comparado con el año anterior tuvieron un repunte, por lo que esperan para este mes de julio prácticamente rebasen los datos del mes de junio.

Así como de enero a junio del presente año, comparado con el año pasado, registran un crecimiento del 19%, lo cual les demuestra que están teniendo una mayor afluencia de pasajeros.

De igual forma reconoció que muchas veces está estadística se subió un poquito por la cuestión de los migrantes, en donde no hay que irse con la finta de que está repuntando la afluencia de pasajeros solo por la actividad económica o algo parecido, fue por el flujo de migrantes que estuvo saliendo desde el aeropuerto de Tapachula.

Agregó que el año pasado cerraron con llegadas y salidas de pasajeros arriba de las “500 mil personas”. Es decir, se tuvieron un promedio de 50 mil pasajeros por mes. EL ORBE/JC