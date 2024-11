En Pésimas Condiciones la Entrada al Ejido Álvaro Obregón

En Lugar de Arreglar la Carretera, el Ayuntamiento Mandó a Talar Árboles.

Tapachula, Chiapas 28 de Julio de 2024.- Álvaro Obregón, uno de los ejidos más grandes y poblados del municipio de Tapachula, se encuentra en el abandono por parte de las autoridades municipales que todavía preside la edil sustituta, Pánfila Soto, por lo que los pobladores de esta localidad exigen que se informe sobre los proyectos y recursos que presuntamente serían destinados para esta población.

Según los lugareños, la construcción de un boulevard que mejoraría el acceso de la carretera Costera del Pacifico hacia el poblado en mención, solo quedó en proyecto, y hasta la fecha nadie sabe dónde quedaron los recursos millonarios que supuestamente se encontraban presupuestados para la obra.

Sobre este tema, la señora Marina Baneco Maldonado, dio a conocer para rotativo El Orbe, que en lugar del boulevard moderno que se supone construirían las autoridades municipales, tienen una carretera hecha pedazos, y con parches por todos lados, lo cual ha generado múltiples accidentes.

Explicó que cuando Rosy Irene Urbina Castañeda estuvo como alcaldesa de Tapachula, visitó ese ejido y en una reunión que hubo en las instalaciones del Cobach, anunció la construcción del boulevard, con la inversión de 11 millones de pesos.

Sin embargo, dijo, los meses pasaron y en lugar de boulevard, solo se dedicaron a medio parchar la carretera, la cual a los pocos días volvió a su mismo estado: hecha pedazos, intransitable, y dando un pésimo aspecto. Un fiel reflejo de la administración de Urbina Castañeda.

Incluso, dijo, se obligó a algunas personas que tenían construidas galeras en espacios que no les correspondían, para que las derribaran para que no entorpecieran la construcción de la obra del boulevard. Finalmente, todo quedó en frustración ya que no hubo nada de la cacaraqueada obra.

Apunto que el caso es que, nadie sabe y nadie supo dónde quedaron los “11 millones de pesos” que supuestamente servirían para realizar el mencionado boulevard, y tampoco se sabe a qué empresa o persona en lo particular le quedó ese dinero.

Mientras tanto, comentó, el pésimo estado de la carretera sigue afectando también a todas aquellas familias que desean ir a la Barra San José y San Simón, en el municipio de Mazatán. EL ORBE/Nelson Bautista