Piden Continuidad de Beneficios Fiscales en la Frontera SUR

*Sector Empresarial se Pronuncia por Mantener el IVA al 8%.

Tapachula, Chiapas 30 de Julio de 2024.- A pesar de que se trata de una zona fronteriza, la aplicación del 16 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), perjudicaría enormemente en su economía a la mayoría de empresarios de la región, si no se decretan los beneficios del 8% para el próximo sexenio, lo cual tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del presente año.

De esa manera lo expuso Patricia Cárdenas Ruiz, Presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (Amexme) Capítulo Tapachula, quien aseguró que la actual administración federal ya se va, y esperan que la siguiente rectifique los beneficios del IVA en la Frontera Sur.

En entrevista con el rotativo El Orbe, señaló que homologar el IVA al 8 por ciento, eso les ayudaría a seguir manteniendo los precios en los productos y servicios, pero también se beneficiarían a los consumidores tanto locales como nacionales, y los empresarios no serían “ahorcados”.

Detalló que es una lucha que libran los empresarios locales, ya que, en el caso de quienes tienen que adquirir materia prima en el interior del país, les pega fuertemente el flete, y no pueden darse el lujo de encarecer sus productos porque bajarían sus ventas.

Destacó que las futuras autoridades lo han dicho: Tapachula es la capital económica del estado de Chiapas y por lo tanto, no hay que perder de vista este concepto. Y darle lo que merece a la Frontera Sur en materia de beneficio fiscal, sería una forma de contribuir a ese desarrollo.

Asimismo, mencionó que se sabe que los aranceles van a ser modificados (ajustes fiscales), y que gozarán de ese beneficio todas las empresas que se establezcan en la región (Puerto Chiapas), pero también los microempresarios, juntos, constituyen una gran derrama económica y por lo tanto, merecen ser atendidos e incluidos en esos beneficios.

Por lo que hizo un llamado a las autoridades entrantes para que le den continuidad a los beneficios fiscales, para que el sector empresarial y consumidores, gocen de estos privilegios. EL ORBE/Nelson Bautista