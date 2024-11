Se Desploma Venta de Pescados y Mariscos en alrededor del 50%

*Señalan Comerciantes en Centros de Abasto.

Tapachula, Chiapas 31 de Julio del 2024.- A pesar de que los precios de los pescados y maricos se han mantenido, incluso desde que paso el periodo vacacional de semana santa, las ventas han bajado hasta un 50%, en los distintos centros de abasto del municipio de Tapachula, haciendo un comparativo con años anteriores.

Lo anterior fue dado a conocer en entrevista por Yuliana Aguilar Santos, comerciante con venta de pescados y mariscos, quien atribuyó esta situación de las bajas ventas, a la inflación que se registra en nuestro país, en donde se han incrementado diferentes productos y servicios.

Comentó que, durante la presente temporada vacacional, no han tenido ningún repunte en las ventas. Más bien han bajado hasta un 50% por ciento, pero va variando, haciendo un comparativo con años anteriores, en donde un solo comerciante, lograba vender por día has cien o cincuenta kilos de cada producto.

Subrayó que por el momento los consumidores han bajado la compra de pescados y mariscos durante la presente temporada vacacional, pero es algo que también los comerciantes van previendo, por lo que surten poco producto.

Cuestionada sobre los precios de los productos, manifestó que estos se han mantenido, no han incrementado, así como existe suficiente producto, no ha habido desabasto de ningún tipo en pescados y mariscos.

Agregó que la mojarra está en 100 o 110 pesos el kilo, el camarón en 180 o 200 pesos dependiendo del tamaño, y también hay de 130 pesos el kilo. EL ORBE/ JC.