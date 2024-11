Transporte Público en Tapachula Sigue Siendo Caro e Inseguro

*Usuarios Denuncian Unidades en Pésimas Condiciones.

Tapachula, Chiapas 31 de Julio del 2024.- Habitantes de diferentes colonias del municipio de Tapachula se encuentran inconformes por el incremento al pasaje en el transporte colectivo, el cual dijeron sigue siendo caro e inseguro.

Lo anterior se desprende la entrevista con el Profesor, Octavio López Méndez, Dirigente del Movimiento Amplio Opositor para la Liberación Nacional (MAOLN), quien explicó que las quejas no paran entre la población usuaria del servicio público, en donde consideró excesivo el incremento al pasaje.

Destacó que a lo mucho, el incremento debió de ser de un peso. Es decir que la tarifa subiera de 8 a 9 pesos, no de 8 pesos a diez, lo cual representa un duro golpe a la economía de las familias que van a resentir esta medida con el regreso a clases.



De igual forma denunció que para nadie es un secretó que un buen porcentaje de las unidades colectivas, tanto en su modalidad de taxis, como combis, se encuentran en pésimas condiciones. Muchas no reciben el mantenimiento adecuado o lo que es peor, ya los vehículos concluyeron su vida útil.El dirigente social apuntó que por ello es importante que las autoridades pongan orden en el sector transporte, el cual sigue siendo caro e inseguro. Por lo que antes de autorizar el incremento al pasaje a los concesionarios, las autoridades debieron exigir a los transportistas que primero modernizarán sus unidades.Y es que según el decreto que se publicó en el diario oficial, los transportistas se comprometieron a mejorar las condiciones de sus unidades, por lo que se les autorizo el incremento al pasaje, pero no han cumplido con ese punto.Otra queja muy recurrente entre la población es que los choferes del transporte colectivo, no tienen ni capacitación, ni educación, sobre todo cuando prestan el servicio a las personas de la tercera edad, a quienes no les quieren hacer valido el descuento en el pasaje. EL ORBE/Ernesto L. Quinteros.