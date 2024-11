Falta de Carro Recolector Inunda de Basura a Huixtla

*Población Arroja Desechos en Lugares Prohibidos.

Huixtla, Chiapas; 6 de Agosto.- En la Prolongación González Ortega,entre Abasolo y Rayón,a un lado de la Escuela Secundaria Federal “Benemérito de las Américas”a pesar de la indicación legal de no tirar basura en esa área, la gente ha hecho caso omiso y han tomado dicho lugar como centro de acopio de basura.

Con esto, dicen los vecinos afectados, se demuestra que no hay conciencia en esperar el carro recolector de basura.

Lo mismo pasa en Avenida Matamoros entre Porfirio Díaz y Rodulfo Figueroa, el amontonamiento de deshechos es tal que se forma una montaña, y las personas que a diario caminan por esos lugares no soportan los fétidos olores de contaminación que se sienten por toda la basura.

Ante esto, solicitan al Ayuntamiento Municipal que se aplique el Reglamento de Buen Gobierno con la finalidad de sancionar a las personas que arrojen basura en lugar prohibido, y dejarles en claro que deben esperar el carro recolector de basura. EL ORBE/José Ángel López