Necesario Aplicar un Censo de Personas Discapacitadas

Tapachula, Chiapas 6 de Agosto del 2024.- Desde el año del 2018, que se sepa, nunca se ha levantado un censo completo de todas las personas con discapacidad, lo que ha hecho falta para afrontar las necesidades que tiene este sector de la población.

Así lo manifestó la señora Gloria Sánchez Aceituno, parte del comité “Por una esperanza de vida” (Caesvi), quien añadió que el gobierno federal tiene programas para apoyar a las personas discapacitadas, pero se requiere saber cuántos y quiénes son.

En entrevista con el rotativo El Orbe, señaló que las personas con discapacidad necesitan del apoyo de otras personas para poder movilizarse y ser tomados en cuenta. Desafortunadamente no se cuenta con un censo que facilite esta situación en cuanto a saber quiénes son y cuántos son.



Apuntó que aquí en Tapachula, han observado que hay muchas personas con discapacidad, pero no todas ellas son atendidas o beneficiadas con los programas de gobierno, precisamente porque hace falta quien los apoye o los acerque para recibir esos beneficios.En el caso de la asociación Caesvi, dijo que tienen entre 35 a 38 personas, una cantidad baja en comparación al total de personas con discapacidad que hay en Tapachula. Incluso, reconoció que algunos ya cuentan con la tarjeta del programa Bienestar, pero los demás todavía no llegan a ese beneficio.Agregó que aparte de las personas con discapacidad, hay un buen número que está en situación de calle, es decir, que no tienen dónde pernoctar como tampoco tienen para su alimentación diaria. Por lo que consideró que tal vez la solución sería que hubiera un albergue para arroparlos. EL ORBE/Nelson Bautista.