Dan Certeza Jurídica al Predio “Solo Dios”

* Autoridades Reconocen al Legitimo Propietario.

Tapachula, Chiapas; 14 de Agosto de 2024.- Después de un largo tiempo en que estuvo en disputa el predio “Solo Dios”, ubicado al suroriente de la Ciudad de Tapachula, finalmente fue resuelto por las autoridades al declararse como legítimo dueño al señor Antonio Pérez Rodríguez.

Como se sabe, un minúsculo grupo de invasores encabezado por Romeo y Ángel «N», a través de las redes sociales habían tratado de engañar sobre la falsificación de las escrituras por parte del legítimo propietario, sin embargo, las autoridades dieron revés a estos rumores.

Eso quedó al descubierto cuando Eduardo Campos, apoderado legal del propietario del predio Solo Dios, afirmó que las autoridades dieron la resolución judicial positiva a favor del legítimo propietario, con número 25/2024 de la carpeta de investigación 07/101-1803-2024 por el delito de falsificación de documentos, la cual fue solventada el 19 de marzo de 2024.

La Fiscalía General del Estado emitió el No ejercicio de la acción penal en favor de los Notarios Públicos y de las escrituras previamente inscritas por el legítimo propietario, ya que los denunciantes Romeo y Ángel «N» no tienen documentos que acrediten la propiedad de dicho predio.

En ese sentido, dijo, se desprende que todas las escrituras del predio en mención resultan ser legales, auténticas y genuinas, lo que da certeza a más de 200 familias que han logrado regularizar su patrimonio, en acuerdo con el legítimo propietario.

Pérez Rodríguez, propietario del terreno comentó que está firme e inscrito en el Registro Público de la Propiedad, no hay ningún impedimento para poder extender la escritura a quienes compraron directamente con él y cuentan con el documento de compra y venta.

Por lo que invitó a las familias que aún rehúsa, a alinearse lo hagan de manera legal, pues está abierto a escucharlos y poder apoyarlos para que tengan certeza jurídica de sus viviendas.

Asimismo, señaló que los colonos de este predio, no deben dejarse sorprender por seudolíderes, que se dedican a sacarles dinero sin extender un documento que sea legal ante las autoridades. EL ORBE/Nelson Bautista