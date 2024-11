Denuncian Contaminación por Basurero Clandestino en Mazatán

*Colonos Responsabilizan al Actual Ayuntamiento Municipal.

Mazatán, Chiapas; 14 de Agosto del 2024.- Habitantes del barrio Esquipulas del municipio de Mazatán, denuncian que debido a la negligencia del Ayuntamiento de esta localidad, que todavía encabeza la presidenta Interina C. Olga Lidia López de la Cruz, se generó un basurero clandestino el cual provoca una gran contaminación en este lugar.

Doña Rosario “C” explicó para rotativo EL ORBE, que desde hace unos meses las autoridades locales, ante la falta de un lugar adecuado para el manejo de residuos, creó un centro de acopio en este lugar, muy cerca del deportivo del DIF, sin embargo, por las quejas supuestamente iban a limpiar, pero no fue así.

Lamentablemente este sitio quedó abandonado y los habitantes de comunidades cercanas ya lo utilizan como “un basurero clandestino”, porque nadie está cuidando el lugar y cualquier persona llega a tirar sus desechos, ante la falta de un adecuado sistema de recolección de la basura.

Los más afectados son los vecinos del lugar, ya que hay viviendas muy cerca de dicho basurero, por lo que a diario tienen que soportar olores muy desagradables, así como resultan afectadas todas las personas que acuden al deportivo, quienes ya han dejado de asistir al espacio recreativo para realizar actividades físicas.

Doña Rosario “C” señaló que la situación de contaminación se complica, ya que presuntos empleados municipales han llegado al lugar a intentar quemar la basura que existe en el lugar y lo único que han logrado es generar más contaminación, ya que los desechos son demasiados.

Debido a esa situación hacen un llamado a las autoridades estatales y federales para que intervengan y obliguen al Gobierno Municipal de Mazatán a limpiar la zona y clausurar este basurero, así como es urgente poner vigilancia día y noche en el lugar.

La denunciante refirió que el Ayuntamiento Municipal solo cuenta con un camión recolector de basura (tolva) y un camión de volteo amarillo, vehículos que casi siempre están descompuestos en el taller, además de que existe poca supervisión en sus operaciones, en donde los choferes de dichos vehículos ya no acuden al basurero municipal de Tapachula, en donde anteriormente se tenía un convenio de colaboración, por lo que sospechan que se roban el combustible y tiran los desechos en basureros clandestinos, como el que están denunciando. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros