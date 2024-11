Bajos Precios Obligan a Productores de Soya Buscar Otras Alternativas

*La Sequía del Año Pasado Dejó Pérdidas Irreparables.

Tapachula, Chiapas; 15 de Agosto de 2024.- Este año ha sido un poco complicado para los productores de soya de la región, ya que las intensas lluvias no han permitido realizar los trabajos de siembra en tiempo y forma, lo que puede repercutir en los niveles de producción.

César Ozuna Astudillo, presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas del Estado de Chiapas, fue quien dio a conocer lo anterior, al tiempo de reconocer que el año pasado les fue mal debido a las sequías, y este año, aunque son mejores las lluvias, hay atrasos.

Al llover demasiado, indicó, los caminos quedaron intransitables, en tanto los predios quedaron anegados. Por eso, incluso algunos apenas están sembrando y tienen como plazo hasta el 20 de este mes para hacerlo, pero con el riesgo de que la cosecha se vea mermada.

En entrevista con rotativo EL ORBE, el líder señaló que lo peor han sido los precios bajos en el mercado, razón por la cual casi la mitad de los productores se han inclinado por otros cultivos como la caña de azúcar, el maíz, el banano, la palma africana, entre otros.

Aseguró que en un recorrido que hicieron por el municipio de Suchiate, se dieron cuenta que casi la mitad de quienes se dedicaban a la siembra de soya ahora optaron por sembrar maíz, lo mismo que ha ocurrido en el ejido Buenos Aires, en Mazatán, en donde también han dejado de lado la siembra de soya y se han dedicado a la producción de caña.

Algunos productores todavía están en el ánimo para seguir sembrando soya, pero todo va a depender de los precios que se manejen este año. Apuntó que en octubre, más o menos ya van a poder saber cómo les va a ir, aunque saben que podría haber un repunte si es que otros países productores tienen problemas.

Respecto a los apoyos, dijo no han tenido ni de parte del Gobierno Federalni del Estatal. Esta vez, dijo que han estado platicando con quien será el nuevo Secretario de Agricultura para pedir que haya precios de garantía, lo cual no permite el accionar de los coyotes, que han sido quienes se han quedado con las ganancias. EL ORBE/Nelson Bautista