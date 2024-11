Constantes Apagones Afectan a Comercios del Centro de la Ciudad

*No Pueden Realizar Cobros y se Dañan Aparatos Electrónicos.

Tapachula, Chiapas 15 de Agosto de 2024.- Las interrupciones de energía eléctrica que frecuentemente se registran en el centro de la ciudad de Tapachula, originan serias afectaciones no solo a la ciudadanía, sino principalmente al sector empresarial y comercial.

En entrevista con el rotativo El Orbe, así lo dio a conocer el señor Rubén Enrique Morales Escobar, empresario en joyería, quien aseguró que, en el caso de los dueños de negocios, no pueden desarrollar su trabajo si no hay energía eléctrica, porque no tienen cómo facturar, lo cual los afecta económicamente.

Destacó que los llamados “apagones” son todos los días y lo peor es que pasan varios minutos para que el fluido eléctrico vuelva a normalizarse. Lo peor es que cuando llega la corriente, causa daños en los equipos de oficina como son computadoras, cajas de registro, y en el sistema eléctrico en general.

De igual forma, dijo que en los hogares es lo mismo, ya que los “bajones” queman equipos electrodomésticos como son licuadoras, hornos, refrigeradores, enfriadores de agua, así como equipos de entretenimiento como televisores, pantallas y otros más como ventiladores y aires acondicionados.

El entrevistado subrayó que cada vez que se queman aparatos por los altos voltajes, no hay a quien reclamarle, ya que la empresa Comisión Federal de Electricidad (CFE) no se hace cargo en pagar daños.

Al contrario, dijo, lo que busca esa empresa es cómo hacer llegar los recibos a los usuarios, con costos sumamente elevados que no corresponden a la realidad, ya que aplican tarifas muy altas sin importar que se trata de una región muy calurosa.

Dijo también que por culpa de los “apagones”, mucha gente prefiere no ir de compras al centro de la ciudad, sobre todo en la tarde noche, precisamente por la falta de iluminación y por la inseguridad que representa. EL ORBE/Nelson Bautista