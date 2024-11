Se Desploma la Venta de Pollo en Mercados de Tapachula

*En Alrededor del 40%, Aseguran Comerciantes.

Tapachula, Chiapas 15 de Agosto del 2024.- La venta de pollo fresco en mercados tradicionales de la ciudad de Tapachula se desplomó, según reportes de comerciantes de este producto quienes dieron a conocer que en los últimos días registraron un 40% menos en las ventas.

Sobre este tema, la comerciante de pollo, Araceli del Toro manifestó que siempre tienen temporadas buenas y malas como en todo negocio. Sin embargo, en esta temporada vacacional las ventas han disminuido considerablemente, haciendo un comparativo con años anteriores.

“Hemos bajado un 40% se podría decir, si no es que hasta ya un 50 más o menos, ya no se mete la misma cantidad de producto que en otros tiempos”, expuso.

Manifestó que antes un solo comerciantes, lograba vender hasta 100 pollos, sin embargo en la actualidad solo venden un promedio de 40 pollos diarios. Lo cual evidencia que las ventas han caído.

La comerciante consideró que esta situación es debido al alza en los precios, ya que un pollo ha llegado a costar hasta 230 pesos, y hay familias que no pueden costearlo. Así como en la actualidad, el pollo, ya no solo se vende en el mercado, han abierto muchos puntos de ventas en las colonias, lo cual genera que la gente ya no acuda a los centros de abasto tradicionales.

Cuestionada sobre los precios, dijo que hay diversos precios, que van de los 185 a 190 pesos, que son los pequeños y ya los pollos grandes están en 230 a 235 pesos. Pero el precio va en función del tamaño del producto.

Agregó que por el momento los introductores no han dado a conocer de que valla a subir el producto, por eso siempre están a la expectativa. EL ORBE/ JC.