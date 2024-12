Autoridades Siguen sin Atender a Afectados por Lluvias en la Costa

*Sin Tomar en Cuenta Alrededor de 2 mil Hectáreas de Banano.

Tapachula, Chiapas 25 de Agosto del 2024.- Las autoridades federales siguen sin atender a los campesinos afectados en meses pasados por las fuertes lluvias, lo cual provocó pérdidas de cultivos, dio a conocer en entrevista, Eduardo Vázquez Méndez, Dirigente Regional de la CIOAC Costa Sierra.

Destacó que hace unas semanas dieron una conferencia de prensa, y solicitaron el apoyo de las autoridades de la entidad, por las afectaciones ocurridas, y en donde hubo declaratorias de desastre en algunos municipios, por perdidas, principalmente en el cultivo de banano.



“Solamente se declaró el municipio de Suchiate como zona de desastre, y se hicieron en algunos municipios de parte de los Ayuntamientos un levantamiento de daños, para buscar alguna forma, algún programa en apoyo a los pequeños productores que de una u otra manera fueron afectados en sus cultivos”, comentó.El dirigente de la CIOAC, precisó que desafortunadamente, en la evaluación de los daños, no se tomó en cuenta aproximadamente dos mil hectáreas de cultivo de banano de los municipios de Mazatán, Acapetahua y Tapachula, lo cual se encuentra pendiente.Cuestionado, sobre la postura de la organización en torno al tema, Vázquez Méndez reconoció que las autoridades saben perfectamente cuál es la situación, como es el caso de la Comisión Nacional del Agua, quienes saben que en el mes de Octubre próximo se van a tener lluvias intensas. Por lo que están esperando los posibles daños que existen en ese mes. Mientras tanto, no ha habido ningún apoyo de parte de las autoridades.Agregó que la preocupación más grande que tenían los productores de banano en Suchiate, es que se declarara zona de desastre, lo que ya hicieron las autoridades en ese municipio, logrando sortear las posibles sanciones por falta de cumplimiento de contrato con la empresa Chiquita, ya que los ejidos y las cooperativas, tienen acuerdos y contratos a cumplir. Pero, por aparte no ha habido ningún apoyo oficial, al contrario, los mismos productores están resembrando con sus propios recursos. EL ORBE/ JC.