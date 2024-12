Continúa Colecta de Víveres Para Damnificados por Violencia en la Sierra

*A Través de la Parroquia San Agustín.

Tapachula, Chiapas 25 de Agosto del 2024.- Debido a la ola de violencia e inseguridad que afecta a la zona sierra de la entidad, sobre todo a municipios como Motozintla, la iglesia católica en días pasados realizó una colecta diocesana, involucrando a todas las parroquias, para ayudar a la población damnificada.

Lo anterior fue dado a conocer por Dulce Karina Ríos de la Cruz, Coordinadora de la Pastoral Social en la parroquia de San Agustín, quien dio a conocer que recolectaron “una tonelada y media de víveres”, sobre todo despensas armadas, para facilitar la entrega.

“Esto en ayuda a nuestros hermanos de la Sierra, en esta situación que se está viviendo donde hay tantas familias desplazadas, esto pues lleva la necesidad especialmente digamos la alimentación, lo que es la salud también, el vestido, y el abrigo”, comentó.



Aclaró que en esta colecta puede participar la población en general, todos los hermanos que quieren compartir lo poco o mucho que tienen con los damnificados. Ya que lamentablemente la zona sierra se encuentra muy afectada, y esta es la segunda ocasión que envían una donación, con el apoyo de la organización Carita Diocesana.Subrayó que la parroquia de San Sebastián, es el centro de acopio, en donde se están recibiendo las donaciones, sobre todo lo que es maseca, azucar, frijol, arroz, atún, aceite, papel de baño, y productos no perecederos, que sean fáciles de trasladar.Cuestionada sobre cada cuanto se estará enviando este tipo de ayuda, Dulce Karina Ríos de la Cruz manifestó no podría dar ese dato, solo que la ayuda se enviará conforme se vaya recolectando. Así como tienen el dato que en ocasiones tienen dificultades, porque hay bloqueos, y de pronto no dejan que nadie suba, ni nadie baje, entonces eso dificulta la entrega de la ayuda.Sin embargo, confían en Dios que la ayuda enviada llegue a las manos de los hermanos afectados. EL ORBE/ JC.