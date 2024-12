Colonia El Alazán Solo es Vista Como un Botín Político: Habitantes

*Denuncian Abandono de las Autoridades.

Tapachula, Chiapas; 28 de Agosto del 2024.- Los habitantes de la colonia El Alazán siguen sin tener certeza jurídica, debido a que los políticos y funcionarios de todos los niveles, miran a esta comunidad como un botín político, denunció el dirigente de dicha colonia, Manuel Antonio Pérez López.

“Tenemos alrededor de 14 años posesionados aquí en el Alazán, y todavía no hay ni un trámite de regularización, todos los presidentes que pasan, únicamente miran al Alazán como un botín político, y jamás se han preocupado por realizar una regularización en forma”, subrayó.

Destacó que con cada presidente que ha tenido el municipio han metido oficios y no les dan respuesta. Debido a esta situación esperan que, con la nueva administración, les den espacio y la atención, pero sobre todo soluciones de regularización de este asentamiento.



Dentro de esta misma lucha dijo también está la desincorporación de los terrenos de la primaria y el kínder Niños Héroes de Chapultepec en esta colonia. En donde están parados con la escrituración por un documento que no ha querido dar el Ayuntamiento de Tapachula.Subrayó que esperan que la próxima administración municipal que está por entrar, debe tomar cartas en el asunto, en donde también se debe de dejar de apoyar a ciertos liderazgos que sólo buscan beneficios personales.En esta colonia, existen un promedio de 550 familias, que no tienen certeza jurídica de los patios en donde están viviendo.El dirigente también aclaró que, esta colonia no tiene ningún servicio básico como tal, y la luz eléctrica es gracias al trabajo de los colonos, al igual que el camino, el cual se ha arreglado a base de gestión y cooperaciones de los propios habitantes del lugar. Pero no cuentan con drenaje, agua potable, nada.Por otra parte, Manuel Antonio Pérez López advirtió que en esta colonia también se puede suscitar una confrontación, debido a que un líder de nombre Martín, se quiso adueñar de un área verde de la colonia, lotificando el espacio para sus familiares y cercanos. Por lo que la comunidad recuperó el terreno, sin embargo, las autoridades han brillado por su ausencia. EL ORBE/ JC.