En México Debe de Haber un Equilibro de Poderes: COPARMEX

*Exhortan al TEPJF a Hacer una Adecuada Interpretación de la Ley.

Tapachula, Chiapas; 28 de Agosto del 2024.- En rueda de prensa la dirigencia de COPARMEX Costa Chiapas, fijo su postura sobre el debate que existe en torno a la sobrerrepresentación en el Poder Legislativo por parte de Morena y aliados, por lo que confían en que el Tribunal Electoral haga una adecuada interpretación de la ley, para lograr un verdadero equilibrio de poderes en México.

El Presidente de dicho organismo empresarial, Pascual Necochea Valdés también destacó ante los medios de comunicación, que la desaparición de los organismos autónomos compromete el futuro de México y se pone en riesgo el equilibrio de poderes y la democracia. Ya que los órganos autónomos están diseñados para operar sin interferencias del Poder Ejecutivo Legislativo y Judicial, lo que les permite tomar decisiones imparciales y fundadas en la ley sin presiones políticas.

Tras la votación dividida en el seno del INE en torno a la sobrerrepresentación, el dirigente de COPARMEX exhortó al Tribunal a que en su determinación se respete la voluntad ciudadana expresada en las urnas y se asegure que no se distorsione el equilibrio democrático. La votación dividida que se registró en el INE para asignar las diputaciones de sobrerrepresentación proporcional es una muestra clara de que existen argumentos para hacer una lectura integral de la Constitución para representar la voluntad del electorado y abre un debate importante sobre la interpretación de la Carta Magna en torno a ese tema.

Acompañado de Jorge Morales Sánchez, vicepresidente de Empresarios Jóvenes y Martha Moisés Ceja, vicepresidenta de COPARMEX, Necochea Valdés manifestó que desde este organismo empresarial se manifestaron a favor de una interpretación constitucional que permita conformar un Congreso que refleje auténticamente la pluralidad mexicana, y con ello, seguir fortaleciendo nuestra democracia.

Así como consideran necesario equiparar la figura del partido con la coalición, como se hace en otras interpretaciones de la norma constitucional para que ninguna fuerza política tuviera más de 300 curules ni más del 8% de sobre representación, además subrayan la importancia de que cualquier cambio constitucional sea producto del consenso de todas las fuerzas políticas y no de una mayoría abrumadora.

El también empresario de esta región, agregó que no están solos en esta lucha, ya que son un promedio de 4 mil empresas, las que están exigiendo que se haga una correcta interpretación de la ley. EL ORBE/ JC.