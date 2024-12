Urge que Pánfila Gladiola Soto se Ponga a Trabajar: Locatarios

* Deficiente el Servicio de Recolección de Basura.

Tapachula, Chiapas; 29 de Agosto del 2024.- Locatarios del mercado “Sebastián Escobar”, en pleno corazón de la Ciudad de Tapachula, exigieron a la todavía Presidenta Municipal sustituta, Pánfila Gladiola Soto que se ponga a trabajar, ya que en las últimas semanas el servicio de la recolección de la basura se ha vuelto más deficiente.

Lo anterior se desprende de la denuncia de Doña Rosario “N” locataria de este tradicional centro de abastos, quien lamentó la situación de inseguridad, y la falta de servicios básicos en que se encuentra la Ciudad.

Pero en particular, el tema de la basura, la cual dijo ya no la recolectan los empleados de Limpia Municipal como antes, y debido a ello, calles y banquetas se han convertido en basureros, lo cual provoca un foco de contaminación.



“Estamos viviendo una situación económicamente muy difícil; este centro de abastos se encuentra muy sucio, deteriorado, las autoridades municipales que están por irse no le han invertido ni en un clavo, además hay basura en los alrededores y eso ahuyenta a la clientela”, denunció.Los inconformes señalaron que los principales generadores de basura en las calles son los comerciantes ambulantes, entre ellos migrantes de origen haitiano, quienes dejan los desechos en las calles y banquetas.Así como se ha incrementado en los alrededores del centro de abastos, la presencia de ambulantes con venta de alimentos, refresco, aguas de coco y frutas, quienes no tienen la cultura de levantar sus desechos y son tolerados por las autoridades municipales, quienes les cobran una cuota económica diaria o semanal por vender en la vía pública.Debido a esa situación, solicitan encarecidamente a las autoridades municipales que ya por lo menos, manden a levantar la basura.Aseguraron que desconocen el motivo de por qué se ha dejado de mandar el camión recolector. Así como ya no ven como antes, al personal (barrenderos), que se encargaban de limpiar los alrededores del centro de abastos. Únicamente por comentarios de algunas personas, se han enterado que supuestamente han despedido a buena parte del personal. EL ORBE/ Mesa de Redacción