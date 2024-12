Vecinos de la Colonia Benito Juárez Llevan Meses sin Agua Potable

*Afirman que el COAPATAP se Deslinda del Problema.

Tapachula, Chiapas; 6 de Septiembre del 2024.- Habitantes de la colonia Benito Juárez, sobre la 32 Calle Oriente entre 5ª y 7ª Avenida Sur, denunciaron que llevan meses sin el servicio de agua potable, y por más solicitudes que han hecho al Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (COAPATAP), no los atienden.

Lo anterior fue dado a conocer por Martha Palomeque García, vecina de la zona, quien explicó que según testimonio de algunos empleados del organismo de agua que han llegado al lugar solo “a constatar que no tienen el servicio”, aseguran que el problema es una tubería tapada, el problema es que no la arreglan.

La denunciante señaló que esta situación representa un duro golpe a la economía familiar, ya que por un lado han estado pagando puntualmente los recibos que emite el COAPATAP de 300 y 400 pesos mensuales, a pesar de que no cuentan con el servicio, mientras que por otro lado tienen que comprar tinacos con agua para el uso diario.



1 de 3

“Dicen que uno haga un nuevo contrato, y que uno agarre agua del tubo general que pasa más cerca, pero si ni los que están agarrando agua del tubo de ahí, tampoco tienen agua, ya son tres meses junio, julio y agosto, ya estamos en septiembre vamos para 4 meses y ni una gota de agua”, señaló.Martha Palomeque García, quien es una persona de la tercera edad, dio a conocer que son varias viviendas afectadas con esta problemática.Anta la desesperación de no tener este servicio de primera necesidad, manifestó que ella ha acudido a las oficinas centrales del COAPATAP, en la primera planta, en donde los mismos empleados le dicen que ya no llegue, que mejor solo hable por teléfono.¿Sabe qué me dijo el hombre que vino ayer? que yo recoja agua de la gotera, está viendo que estoy discapacitada. Todavía me dan esa respuesta, agarre agua de la gotera; comentó en tono molesto.Agregó que cada pipa de agua que compran cuesta 900 pesos, por lo que piden a la todavía presidenta sustituta, Pánfila Gladiola Soto que se ponga a trabajar e instruya al personal a que arregle los desperfectos. EL ORBE/ Mesa de Redacción