Familias no Logran Créditos de Vivienda por Desconocimiento

*Inmobiliarias Reciben Capacitación.

Tapachula, Chiapas; 9 de Septiembre del 2024.- Con la finalidad de apoyar a la población a que obtenga créditos de vivienda de una manera rápida, cumpliendo con todos los requisitos que se necesitan, sobre todo en dependencias como el Infonavit u otras instituciones crediticias, 15 agentes inmobiliarios recibieron capacitación en la Ciudad de Tapachula.

Lo anterior fue dado a conocer por la Capacitadora y Certificadora Inmobiliaria, Alma Delia Gutiérrez, quien explicó que en muchos casos por falta de información en los procedimientos, las familias derechohabientes en dependencias para obtener una casa de interés social, no lo logran, porque no recibieron el asesoramiento adecuado.

“Es importante que sepan asesorar a sus clientes, sepan decirle cuáles son los destinos de crédito, cuáles son las alternativas de crédito, explicarle la diferencia entre cada uno de ellos y saber asesorarlos durante todo el trámite de compra de vivienda con crédito Infonavit o de cualquiera de sus líneas de crédito”, expuso.



Hoy en día existe la norma 247, que dice que deben de asesorar a sus clientes y decirles cuáles son sus opciones de crédito y saberexplicarles los gastos que van a llevar al momento de ejercer su crédito.Alma Delia Gutiérrez consideró que el mayor problema que tiene hoy en día el derechohabiente es que no les explican bien los gastos de escrituración, mucha gente aplica para comprar casa, por ejemplo, en el Infonavit, para que cubra los gastos por el valor de la vivienda y por el perfil de la persona, pero eso no aplica para todos los valores de vivienda ni para todas las personas.Mucha gente compra su casa y cuando llega a la firma de escrituras, le dicen, hay que pagar tanto de impuestos y derechos, y no están preparados, entonces ahí es cuando el derechohabiente pierde, inclusive hasta lo que pagó por un avalúo, por falta de información. EL ORBE/ JC