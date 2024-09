Ayuntamiento de Huixtla Suspende el Servicio de Recolección de Basura

Bolsas con residuos inundan las calles en “la Ciudad de la Piedra”.

Huixtla, Chiapas; 18 de Septiembre.-Habitantes de la Ciudad de la Piedra se encuentran disgustados debido a que no pasó el camión recolector de basura y tuvieron que dejar su basura en las calles esperando que el Ayuntamiento les enviara la unidad, pero nunca sucedió.

Ahora los vecinos de la Avenida González Ortega y Calle Allende están preocupados porque todos esos deshechos serán arrastrados por las lluvias, y están seguros que taparán las rejas de las alcantarillas, ocasionando una gran contaminación ambiental.

Por otro lado, empleados del Ayuntamiento del área de Limpia Municipal,argumentan que se suspendió el servicio de recolección de basura porque su salario de este mes de septiembre no se los han depositado, y eso no ha pasado porque, señalan, en diversas ferreterías y constructoras el edil Gilberto Hernández Gramajo había solicitado material para construcción y lámparas, pero al no pagar la deudas contraídas fueron congeladas las cuentas del Ayuntamiento. EL ORBE/José Ángel López