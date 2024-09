Marchan en Protesta por la Aprobación de Reforma Judicial

Participaron universitarios, empleados del Poder Judicial y representantes de la Sociedad Civil.

Tapachula, Chiapas; 23 de Septiembre de 2024.- La mañana de este lunes se desarrolló una marcha pacífica que partió del parque Bicentenario rumbo al Palacio Municipal, en la cual los integrantes del Poder Judicial y de la sociedad civil, incluidas varias universidades locales, protestaron por la aprobación de la reforma al Poder Judicial.

En entrevista con rotativo EL ORBE, la jueza primero del Distrito en Chiapas con residencia en Tapachula, Rosa Patricia Córdova Rangel, manifestó que están en resistencia y que la marcha de este lunes es para mostrar su desacuerdo.

El artículo 116 constitucional prohíbe la concentración de poderes en una sola persona, señalaron,por ello, dijo, “nos estamos manifestando para defender la independencia del poder judicial y garantizar un sistema más justo y equitativo para todos”.



Respecto a la reforma al Poder Judicial, dijo que están de acuerdo en que se requiere una actualización, pero no de la forma en que el gobierno la planteó. Por eso, dijo, van a continuar con esta lucha.Por otro lado, César Omar Acebo Hernández, del Juzgado Tercero de Distrito en Tapachula, aseguró que se trata de una inconformidad de los trabajadores del Poder Judicial por la aprobación de la reforma al Poder Judicial.Apuntó que los más de 200 trabajadores están preocupados porque al aprobarse la reforma, un espectro retrógrado, prácticamente se regresa a la inquisición, a la dictadura, situación que ya había trascendido y ya había quedado atrás hace años.El entrevistado aseguró que a pesar del movimiento, hay asuntos que no pueden esperar más y son atendidos normalmente en las oficinas de los Juzgados para no afectar a la sociedad civil. EL ORBE/Nelson Bautista