Denuncian que Ex Ediles y Profesionistas Fueron Beneficiados con Concesiones

*Choferes se Dicen Desplazados por Presunta Corrupción.

Tapachula, Chiapas; 23 de Septiembre del 2024.- Los verdaderos trabajadores del volante que llevan muchas décadas esperando ser beneficiados con una concesión del transporte público, ya sea taxi o combi, están siendo desplazados por expresidentes municipales, profesionistas, presuntos periodistas y hasta familiares de funcionarios públicos.

Lo anterior se desprende de la entrevista con el Representante Regional de la CROC, Joaquín Morales Díaz, y también representante de cinco cooperativas no concesionadas en la región, quien denunció que el concesionamiento del transporte público en la actualidad está peor que el de hace 20 años.

La mayoría de los beneficiarios no tienen nada que ver con el transporte público y nunca han manejado un vehículo colectivo o del transporte, sostuvo.

Destacó que los verdaderos transportistas se quedaron con expediente del año 2000, de 1999, del 87, así como hay sociedades cooperativas no concesionadas que no les dieron nada, y a las que les dieron solo les dieron dos.

Sin embargo, en contraste denunció que hay cooperativas recién creadas, que las hicieron en Abril y Mayo del presente año, y salieron beneficiadas con 30, con 25, con 15, y con Ocho.

El dirigente denunció que toda esta situación presuntamente la están orquestando los denominados “pulpos del transporte”. A los que las autoridades siguen apoyando, emplacando, burlándose de los verdaderos trabajadores del volante.

“Se puede tirar este concesionamiento, porque violaron el artículo 56 de la ley. Hay tela de donde cortar, si yo quisiera, tengo términos, lo puedo hacer antes de que se cumpla el plazo, porque no están cumpliendo los acuerdos”, advirtió.

Joaquín Morales Díaz también dio a conocer que ha sido objeto de una campaña de desprestigio en las redes sociales, orquestada y pagada por los “pulpos del transporte”, dueños de una empresa de publicidad, por lo que interpondrá las denuncias correspondientes. EL ORBE/ Mesa de Redacción