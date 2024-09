Mercado “Sebastián Escobar” con el 70% de Locales Abandonados

*Ambulantaje se Dispara en el Primer Cuadro de la Ciudad.

Tapachula, Chiapas; 23 de Septiembre del 2024.- A seis días de que concluya la presente administración municipal de Tapachula, que aun dirige la Edil Sustituta, Pánfila Gladiola Soto, el mercado “Sebastián Escobar”, ubicado en pleno centro de la Ciudad, se encuentra en completo abandono, con el 70% de los locales vacíos, e incluso algunos son utilizados como basureros.

Lo anterior se desprende de la entrevista con Fidel Aguilar López, comerciante del Mercado “General Sebastián Escobar”, quien explicó que con mucha antelación se han hecho las observaciones a las autoridades municipales, sin embargo, no los toman en cuenta. Y hay preocupación porque hay gente que tira desechos en los locales que se encuentran vacíos.

“Aquí sería responsabilidad del Ayuntamiento a través de la Secretaría de Salud, verificar y ordenar la clausura inmediata de esos lugares para que no se utilice como receptor de basura, es desagradable la verdad, demasiados locales abandonados”, señaló.



De igual forma dio a conocer que con oportunidad también, cuando estaban agrupados en una asociación, se hizo el llamado a las autoridades, para que, a través de un estudio socioeconómico de alto impacto dieran los locales vacíos a los comerciantes ambulantes, que sean mexicanos o en su caso a los extranjeros que acrediten la legalidad de su estancia en Tapachula y en México, para que se rehabilite la economía de dicho mercado.Por otra parte, comentó que los ojos de un Secretario de Servicios Públicos, los ojos del Presidente en turno son sus Inspectores, que tienen la obligación de hacerle de su conocimiento lo que está sucediendo en el mercado, no solo en éste, no hablemos del Sebastián Escobar, hablemos del San Juan, de los mercados, nada cuesta, es parte de su función, de sus labores diarias,pero no lo hacen.Precisó que, de los 700 locales existentes en este centro de abastos, ya solo se encuentran activos 200. Es decir, el 70% se encuentran abandonados.Fidel Aguilar López denunció que se está viviendo una descomposición social en general en este mercado uno de los más antiguos de la localidad. Sobre todo, en el área de carnicería en donde no hay orden.Las autoridades municipales se encuentran inoperantes, en donde la Presidenta Pánfila Gladiola Soto, da una orden, sin embargo al parecer sus subordinados la ignoran. Y no hay una aplicación de lo que es el reglamento de mercados y tianguis, para tener una paz pública, indicó. EL ORBE/ Mesa de Redacción.