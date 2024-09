Ríos de Aguas Negras Recorren Calles del Fraccionamiento Los Olivos

Habitantes afirman que la obra mal hecha provoca que los drenajes se colapsen.

Tapachula, Chiapas 29 de Septiembre del 2024.- Ríos de aguas negras recorren las principales calles del fraccionamiento Los Olivos, provocando una severa contaminación que afecta a cientos de familias en el sector sur oriente de la ciudad de Tapachula, esto debido a una obra mal realizada en la colonia La Floresta, en donde se presume que taparon los drenajes.

Lo anterior fue denunciado por Ever Pérez Roblero, habitante de este lugar, quien explico que dicho fraccionamiento empezó a tener afectaciones en su drenaje, cuando las autoridades municipales realizaron una obra en una colonia aledaña, hace aproximadamente seis meses.

Destacó que pidieron el apoyo de COAPATAP, pero no los atendieron, así como intentaron hablar con la Presidenta Sustituta, Panfila Soto y tampoco los atendió.



El denunciante aseguró que los ríos de aguas negras que corren por esta colonia, emanan olores fétidos muy desagradables, en donde ya los lugareños no pueden consumir sus alimentos de manera tranquila. Y la zona se ha convertido en un gran foco de contaminación.Ever Pérez Roblero apuntó que en los recibos de COAPATAP, vienen números de teléfono, pero marcan y no funcionan, solamente reciben los mensajes, y no contestan. ¿Entonces para que los dan?, cuestionó.“Por acá viven niños y salen a manejar su bicicleta o de repente a patear una pelotita, entonces las infecciones es un riesgo. La escuela está del otro lado e incluso la avenida principal también se llena de agua y olores muy fétidos”, subrayó.Finalmente hizo un llamado a las autoridades municipales para que atiendan esta problemática, antes de que se genere un problema mayor. Ya que de lo contrario se verán en la necesidad de organizarse con los vecinos y tomar otras medidas de protesta. EL ORBE/ Mesa de Redacción.