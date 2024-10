Se Manifiestan en la Unidad Administrativa Contra el Concesionamiento en Tapachula

Choferes del transporte público denuncian presuntos actos de corrupción en la Secretaría de Movilidad y Transporte, por lo que pidieron que se cancele la entrega de concesiones.

Tapachula, Chiapas 14 de Octubre del 2024.- Trabajadores del volante se manifestaron por la mañana de este lunes, en las instalaciones de la Unidad Administrativa de esta ciudad, en donde denunciaron que existen presuntos actos de corrupción en el concesionamiento del transporte público en la entidad, por lo que piden la cancelación del concesionamiento, publicado en el Diario Oficial 366, el pasado 11 de septiembre.

Lo anterior se desprende de la denuncia pública que hizo Eduardo Vásquez Méndez, presidente de la cooperativa Manos de Fuerza, acompañado de decenas de transportistas que fueron excluidos del concesionamiento, a pesar de que muchos tienen décadas pidiendo el beneficio de una concesión de taxi o combi.



1 de 2

El dirigente, dijo sentirse decepcionado de las autoridades, ya que con oportunidad tuvieron una mesa de atención con la Secretaria de Transporte actual, y les dijo que se iba a respetar el orden cronológico de los expedientes; “pero nunca supimos que el orden cronológico lo iba a agarrar del 2024 hacia atrás, la mayoría de los expedientes que fueron concesionados son del 2024, bajo acuerdos de recursos económicos, influencias políticas, y tanta cochinada que te puedas imaginar”, denunció.En el marco de esta protesta, Adi Janeth Figueroa, transportista inconforme, manifestó que por eso están exigiendo “la cancelación del periódico oficial del concesionamiento del pasado 11 de septiembre”, ya que lo consideran una traición para los verdaderos trabajadores del volante.Destacó que la licenciada Nancy, actual titular de la Secretaría del Transporte, cuando vino a Tapachula, les prometió que sus expedientes iban a ser concesionados, y que mientras más antiguos fueran, mejor. Que no se tenían porque preocupar, sin embargo, en su caso su expediente es de 1997, y lo ratifico en el 2020, pero ya no apareció, presuntamente lo dieron por perdido, pero después se enteró que, si estaba su expediente, pero con otro nombre, es decir “lo vendieron”.Adi Janeth Figueroa denunció que, como su caso, existen decenas de expedientes, los que presume fueron vendidos por fuertes sumas de dinero. Lo cual evidencia la presunta corrupción al interior de la Secretaría del Transporte.Posterior a la manifestación, los transportistas fueron atendidos en las oficinas de la Sub Secretaría de Gobierno, en donde el principal acuerdo con las autoridades fue que todas las inconformidades serán atendidas, en donde se espera dar una respuesta en una semana. EL ORBE/ JC.