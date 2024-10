Padres de Familia Bloquean Acceso a Secundaría en Ejido El Edén

*Exigen Destitución de la Subdirectora.

Tapachula, Chiapas; 16 de octubre de 2024.- Padres de familia de la Escuela Secundaria Técnica No. 24, ubicada en el ejido El Edén, en la parte alta del municipio de Tapachula, decidieron cerrar la institución ante la necedad de las autoridades educativas de proteger a la subdirectora Laura Elena Jiménez.

La citada maestra es acusada por los padres de familia de haberse quedado con los rendimientos de la parcela propiedad de la escuela, la cual fue inscrita en el programa “Sembrando Vida”, y supuestamente no rinde cuentas al respecto.

Lo anterior fue denunciado en tiempo y forma por los padres de familia, según dio a conocer Blanca Yolanda de León Espinosa, pero las autoridades educativas, en este caso el profesor Walter Sarmiento, jefe del departamento escolar en Tuxtla Gutiérrez, trata de proteger a la mencionada mentora.

Aseguró que estuvieron en Tuxtla Gutiérrez donde entregaron documentos personalmente, ahí también estuvo presente el representante jurídico, pero, aun así, no hay ninguna respuesta.

En entrevista con el rotativo El Orbe, De León Espinosa apuntó que esa es la causa por la cual decidieron los padres de familia cerrar la escuela de manera definitiva, porque ya no quieren que regrese la profesora Laura Elena Jiménez, y/o hasta que se resuelva favorablemente el problema.

Así como están exigiendo que devuelva el dinero que supuestamente tomó del programa “Sembrando Vida”, pero el deseo de todos los padres de familia es que se vaya definitivamente de esta institución educativa.

El inspector de zona escolar 06 José Luis Santillan Vázquez, llegó hasta el Ejido el Edén, con una orden para integrar a la subdirectora a su centro laboral pero esta no se presentó ante los padres de familia, y dar una explicación a todos los señalamientos.

El inspector agregó que dará parte a las autoridades superiores para que ellos sean quienes tomen una determinación sobre este conflicto que deja sin clases a 264 estudiantes. EL ORBE/Nelson Bautista