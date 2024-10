Acuerdan Migrantes Salir en Caravana Mañana Domingo

*Planean Regularizar su Situación Migratoria en la Ciudad de México.

Tapachula, Chiapas; 18 de Octubre del 2024.- Por la tarde de este viernes cientos de migrantes de diversas nacionalidades se reunieron en el parque del Bicentenario en la Ciudad de Tapachula, en donde acordaron salir en caravana de esta ciudad mañana domingo 20 de Octubre del presente año. Este sería el tercer contingente de extranjeros que parte de esta frontera sur de México desde que inicio el actual sexenio del Gobierno Federal.

Los planes de estas familias extranjeras es recorrer la Carretera Costera y en un par de semana a más tardar, llegar a la Ciudad de México, en el centro del país, en donde según comentaron a los medios de comunicación, sus planes son “regularizar su situación migratoria ante las autoridades mexicanas”.



1 de 3

En entrevista, Edson, un migrante de origen de venezolano, solicitó el apoyo de las autoridades en México, sobre todo a las dependencias de salud y seguridad para que los escolten durante la caminata, ya que no cuentan con los recursos económicos para continuar varados en esta ciudad, por lo que acordaron salir en caravana el próximo domingo 20 de Octubre.“Hay mucho peligro en toda la ruta, nosotros queremos llegar a la ciudad de México para esperar nuestra cita”, comentó.Con relación a los países que han tenido que cruzar para llegar a este punto en la frontera sur de México, Edson manifestó que estuvieron en Colombia, en donde la población de esa nación sudamericana los acogió de buena manera. Sin embargo, uno de las zonas más difíciles fue atravesar la selva del Darién.Comento que Panamá fue un país donde también los recibieron de buena manera a pesar de todas las cosas que existen en esta nación. Mientras que en Costa Rica pudieron hacer labor social para poder salir adelante.Otro de los puntos difíciles señaló es haber cruzado la República de Guatemala, en donde dijo hay mucha inseguridad, mucho secuestro.Agregó que aquí en nuestro país están pidiendo el apoyo de las autoridades mexicanas para salir en caravana mañana domingo del parque Bicentenario de esta Ciudad, ya que aseguran, no tienen recursos y aparte en esta localidad no hay trabajo y cada día llegan más migrantes. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros