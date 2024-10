Tablajeros Buscan Evitar el Ingreso de Carne de Res de Dudosa Procedencia

*El Producto Llega Procedente de Guatemala.

Tapachula, Chiapas; 18 de Octubre del 2024.- Tablajeros del municipio de Tapachula dieron a conocer este viernes en rueda de prensa que “unificarán esfuerzos” para evitar que siga entrando carne de res de dudosa procedencia, tanto de Guatemala, como de otras entidades del país a los mercados de la Ciudad.

Lo anterior fue dado a conocer por Mario Moreno Sánchez, Dirigente de Tablajeros en Tapachula, acompañado de Jorge Ortiz, Comodatario del Rastro Municipal de Tapachula; quien explicó que a partir del primero de noviembre próximo, todos los tablajeros de esta localidad que matan ganado bovino en el rastro de Mapastepec, ahora lo harán en el rastro regional, ubicado al sur de esta localidad.

Para abastecer el mercado local en los centros de abasto tradicionales de manera diaria, se necesita un promedio de cien reses, sin embargo, con esta suma de esfuerzos que están realizando actualmente, en el rastro regional ubicado en esta localidad, se estará matando y procesando, casi el 60% de la carne que se distribuye en los mercados de Tapachula.

Cuestionado sobre la verificación sanitaria que debe de tener la carne de res que se distribuye en diferentes establecimientos y tiendas departamentales en esta Ciudad y la región, Mario Moreno reconoció que no se tiene una verificación sanitaria como debería de ser, porque no existe el suficiente personal de la dependencia encargada para realizarlo.

Por ello consideró importante el trabajo de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, para empezar a retomar este tema.

Acompañado del Asesor Jurídico, Licenciado Francisco Rosas Palacio, el dirigente de los tablajeros agregó que por ello, en esta ocasión están sumando esfuerzos, se están unificando, porque antes estaban divididos, en donde reiteró que el objetivo principal es ofrecer carne fresca de calidad a los consumidores de Tapachula y la región, no carne congelada. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros