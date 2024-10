Constantes Lluvias Atrasan Cosecha de Flor de Cempasúchil

*A una Semana de Festejos de los Fieles Difuntos.

Tapachula, Chiapas; 22 de Octubre de 2024.- Las constantes lluvias que se han presentado en todo el país han retrasado la cosecha y envío a los lugares de distribución de la flor de Cempasúchil, mejor conocida como “Flor de muerto”.

Por esa razón en los mercados locales no se ha visto esa flor, no obstante que ya solo faltan siete días para la celebración de una de las tradiciones mexicanas más transcendentes, y que no es más que el momento de recordar a los seres queridos que se han ido.

La señora Vitalina Fuentes, comerciante de flores en uno de los mercados de la localidad, en entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que la flor de cempasúchil procede de la Ciudad de México y de San Cristóbal de Las Casas, donde las lluvias no han permitido la cosecha.

De todas formas, dijo, esa flor que se caracteriza por su aroma y color anaranjado y amarillo, puede proceder de otras partes del país, y lo más probable es que llegue a Tapachula el viernes para su comercialización en los mercados locales.



El problema -dijo- es que el atraso en la llegada de esa flor a los mercados de distribución en Tapachula, pudiera provocar cierta escasez, y por lo mismo, los precios para su venta al público podrían ser más elevados.La entrevistada comentó que están preparados en los mercados con otro tipo de flores como rosas, crisantemos, girasoles, las cuales han subido como 30 por ciento en sus costos, aunque en los mercados locales tratan de aguantar un poco en cuanto al precio.Por otra parte, también se entrevistó al joven Williams Pérez, quien confirmó que la flor de cempasúchil podría llegar del 25 de octubre en adelante, pero que su venta copiosa es el 29 y 30 de este mes.Al no haber suficiente flor de muerto los clientes se van por flores de la región, como es el caso de la Hawaiana, que es de mucho aprecio, sobre todo en casos como es la celebración de Todos Santos. EL ORBE/Nelson Bautista