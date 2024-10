En la Redacción de EL ORBE, Mujer Guatemalteca Denuncia Secuestro, Abuso y Extorsión de Grupo Delictivo

*Afirma que en la Fiscalía del Migrante no le Creyeron.

Tapachula, Chiapas; 22 de Octubre del 2024.- Una mujer de origen guatemalteco acudió a las oficinas de rotativo EL ORBE para denunciar secuestro, extorsión y violación por parte de un grupo delictivo que, aparentemente, opera en esta región fronteriza y con posibles nexos en Guatemala, por lo que acudió ante la Fiscalía del Migrante en esta zona, sin embargo, asegura que no le creyeron.

La señora, con documentos en mano para sustentar sus dichos, de nombre Liz “N”, destacó que es originaria de Guatemala y hace poco tiempo regresó de Estados Unidos, ya que sus familiares habían sido amenazados en el vecino país.

Comentó que también tiene una hermana radicando en Tapachula, a quien contactó ya que una organización les iba a brindar el apoyo para trasladar a toda la familia a Estados Unidos y brindarles asilo, a lo que su hermana accedió, por lo que tendría que regresar a Guatemala.

La denunciante narró que el pasado 20 de junio, su hermana en compañía de sus dos sobrinos, al acudir a la terminal de transporte de Corto Recorrido en esta Ciudad, supuestamente para buscar transporte que los llevara a la frontera con Guatemala, fue interceptada por hombres que la secuestraron junto a sus hijos que son menores de edad.

Ese mismo día -dijo- recibió una llamada de los captares de su hermana, solicitando la cantidad de “seis mil dólares en efectivo” a cambio de su liberación, ya que presuntamente tenían conocimiento de que ella acababa de regresar de los Estados Unidos, y por lo tanto tenía dinero.



Comentó que, manifestó a los presuntos secuestradores que ella no tenía documentos para cruzar a territorio mexicano, por lo que los mismos sujetos le dijeron que cruzara en balsas por el río Suchiate, cruzando tomaría una combi, dando las descripciones de todo lo que debería hacer.Ante el temor de que su hermana y sobrinos fueran lastimados, accedió, y se hizo acompañar de un primo y un ahijado para venir a Tapachula a dejar el dinero.Lamentablemente comentó que todo fue una trampa y también ella fue secuestrada junto con sus acompañantes, al ser interceptados en la carretera antes de llegar a esta ciudad. En un lugar desconocido, fue encerrada junto con otras mujeres, en donde ella asegura fue abusada, golpeada y maltratada. Así como la obligaron a dar información de sus familiares en Estados Unidos para pedirles más dinero.Liz “N”, aseguró que fue secuestrada el 21 de junio y fue liberada el 5 de julio después de que su familia pagó el rescate.Comentó que acudió a rotativo EL ORBE para hacer esta denuncia pública, ya que primero se armó de valor para denunciar lo sucedido ante las autoridades mexicanas, y primero acudió a la FGR, en donde supuestamente le dijeron que acudiera a la Fiscalía del Migrantes, dependencia en donde señaló que “no le creyeron”, la re victimizaron y cuestionaron del porqué no había acudido antes a denunciar el secuestro.Así como según sus dichos, en la Fiscalía le negaron el derecho a tener una copia simple de su denuncia.Agregó que también tomó la decisión de hacer público su caso, para ayudar a todas las personas que estuvieron secuestradas con ella y que no tienen voz y no pueden defenderse. EL ORBE/ Mesa de Redacción