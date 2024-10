Migrantes Dejan un Cochinero en Espacios Públicos del Centro de Tapachula

Extranjeros que cobran sus remesas en diversos negocios del Centro de la ciudad, arrojan su basura y residuos en las calles, generando un foco de contaminación.

Tapachula, Chiapas 25 de Octubre del 2024.- Comerciantes del centro de la ciudad de Tapachula exigieron a las empresas que tienen servicio de envío de remesas a poner orden entre su clientela, ya que las personas realizan largas colas y tiran desechos en espacios públicos, no hay un orden y los hacen esperar por varias horas.

Lo anterior fue denunciado por el comerciante del primer cuadro de la ciudad, Juan José Matuz quien lamentó que la gran mayoría de los migrantes que acuden a esta zona a intentar cobrar el dinero que les envían sus familiares o amigos desde el extranjero a través de algunas tiendas con este servicio, mantienen los espacios públicos con mucha basura.

Reveló que, por falta de educación, tiran los desechos en cualquier parte, lo que genera problemas para comercios aledaños. Una de las áreas más afectadas dijo es el sendero peatonal, en donde existen recipientes y botes para tirar la basura, pero no son utilizados por los migrantes.

“Yo me pregunto, si van hacer lo mismos cuando lleguen a los Estados Unidos, haya no te andan contemplando, te sancionan si tiras la basura en la vía pública”, comentó.

El comerciante reconoció que la llegada de personas migrantes qué si pueden pagar su estadía en esta localidad, generan una derrama económica importante, sin embargo, entre esos grupos lamentablemente vienen personas que no respetan, tiran la basura en cualquier parte.

Agregó que, en una primera instancia, están haciendo el llamado a las empresas que tienen el servicio de cobro de remesas en el centro de Tapachula, para que pongan orden a la hora de atender a sus clientes. Así como las autoridades federales, entre ellas el INM, también tienen que actuar en consecuencias. EL ORBE/ JC.