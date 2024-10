Tapachula no es Insegura, Autoridades Hacen Causa Común Para Garantizar la Paz

*Destaca el Gobierno del Estado.

Luego de que se diera a conocer una encuesta de percepción de inseguridad que ubica a Tapachula en primer lugar, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas pidió al pueblo de Chiapas no confundirse porque esto no significa que sea uno de los municipios más inseguros del país, sino que se refiere a la percepción ciudadana, misma que tiene que ver con la forma en que los medios de comunicación han reportado este tema.

El mandatario explicó que, desafortunadamente, todos los días hay quienes se dedican a golpear a Chiapas, a Tapachula y al Soconusco, diciendo que hay actos de violencia, pero se ha demostrado que es una campaña para manipular y golpetear a la entidad en temas de inseguridad, la cual empezó desde el proceso electoral, lo que provoca que al realizar las encuestas de percepción la gente conteste con miedo y diga que no se siente segura.

“Hagamos la distinción entre las encuestas de seguridad y la de percepción de inseguridad en la que Tapachula aparece en primer lugar. Pero les digo a todas y todos que Tapachula es un gran municipio, conformado de gente buena y trabajadora, que genera empleos y apoya el bienestar de la entidad y también pone su granito de arena para fortalecer la economía del país”, expresó.

No obstante, señaló que hay algunos casos de inseguridad, pero se combaten todos los días y los delitos no quedan impunes, porque se hace valer el respeto a las instituciones. “Tapachula ni siquiera está entre los municipios más inseguros; lo que se dio a conocer es la percepción por el miedo que hay debido a las noticias negativas que en la mayoría son inventadas por algunos medios de comunicación del país”.

De esta forma, invitó a las y los habitantes y a los sectores productivos de Tapachula y de todo Chiapas a seguir trabajando con toda la plena confianza, porque el Ejército Mexicano, la Marina, Guardia Nacional, así como las corporaciones policiales que pasaron de 15 al 75 por ciento de certificación, trabajan en unidad para atender las necesidades y mantener la paz, la tranquilidad y la seguridad del estado.

Asimismo, Escandón Cadenas precisó que Chiapas se mantiene en segundo lugar nacional con menos incidencia delictiva general y de delitos de alto impacto, y aunque durante el proceso electoral lo máximo que subió en delitos de alto impacto fue de 2.5 en promedio, la cifra es mínima en comparativa con otras entidades del país.

“Chiapas está bien en seguridad, aunque todos los días constatamos en programas de televisión, radio y periódicos nacionales el golpeteo a Chiapas, salvo algunas excepciones, pero últimamente han agarrado a la entidad para pegarle de manera constante. Hay que decirlo, hoy Chiapas es segundo lugar de los 32 estados con menos incidencia general delictiva y delitos de alto impacto, sólo por encima Yucatán”, apuntó.

Por ello, convocó a las chiapanecas y chiapanecos a seguir cerrando filas y no hacer caso de los medios de comunicación que sólo están golpeando a Chiapas y México, al tiempo de recordar que son los mismos que afirmaban que durante la pasada jornada electoral, el pueblo no iba a salir a ejercer su derecho al voto, pero sucedió todo lo contrario porque, incluso, se rompió el récord de participación ciudadana.

“Esto demuestra que la gente ya no les cree a aquellos que por privilegiar sus propios intereses están golpeando a las instituciones del país, tomando bandera contra la seguridad de la nación y del estado”, finalizó. Boletín Oficial