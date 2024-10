En Suchiate 38 Escuelas no Cuentan con Escrituración

*Carecen de Certeza Jurídica y Apoyo del Gobierno.

Suchiate, Chiapas 27 de octubre de 2024.- Unas 38 escuelas ubicadas en la franja fronteriza, en el municipio de Suchiate, se ven impedidas en su crecimiento, ya que no cuentan con escrituración, un documento que requieren para cualquier construcción.

Javier Ovilla Estrada, representante de los Comités de Padres de Familia de la Franja Fronteriza, así lo dio a conocer, al tiempo de agregar que algunas escuelas cuentan con acta de donación, pero este documento no es aceptado en caso de una ampliación.

En entrevista con el rotativo El Orbe, señaló que los directores de las escuelas han ido a la Secretaría de Educación, pero no han logrado nada en cuanto a la escrituración del predio donde se ubica la institución educativa a su cargo.

Apuntó que este es un asunto en el que deben participar la Secretaría de Educación a nivel federal y la de nivel estatal. Lamentablemente, dijo, ninguna de ellas se preocupa en dar legalidad de posesión en cada una de esas escuelas.

Por otro lado, el entrevistado comentó que algunas escuelas han logrado crecer, con la construcción de una, dos o tres aulas, pero de nada ha servido, ya que la Secretaría de Educación no ha designado maestros para que se ocupen de esos salones.

Ante este asunto, pidió a las autoridades correspondientes la agilización de los trámites con el propósito de que las escuelas, si requieren de un intendente o de un maestro, que lo designen pronto y que no se tenga que esperar meses o años para ocupar esas plazas.

Por último, dijo que esperan que el nuevo gobierno estatal ponga los ojos en estos asuntos, porque se trata del bienestar y la educación de los niños y de los jóvenes, que se supone son el futuro de .la sociedad en general. EL ORBE/Nelson Bautista