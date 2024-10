Industrializadores llaman a dar Valor Agregado a Productos

*A Través de Capacitación a Agricultores.

Tapachula, Chiapas 27 de Octubre del 2024.- En la región del Soconusco, es necesario que los agricultores de diversos productos aprendan a darle un valor agregado a lo que aquí se produce, dio a conocer Dora López Villalobos encargada de industrialización de semillas en harinas de manera artesanal.

Para ello dijo es necesario capacitarlos, organizarlos, para que puedan tener mejores ganancias económicas, ya que en la actualidad muchos productos se desperdician en el campo.

Comentó que en su caso han ido experimentando, y actualmente están comercializando “harina de diez semillas”, en donde la misma población busca el producto por su alto contenido nutritivo.

“Hicimos harina de 10 semillas, este tiene avena, soya, cacahuate, ajonjolí, calabaza, garbanzo, lentejas y frijol rojo, también ya hicimos la harina de plátano”, comentó.



Dora López Villalobos apuntó que, con el apoyo de su esposo, quien es ingeniero agrónomo se han metido a la investigación, y a la experimentación, hasta lograr el producto que se requiere.Subrayó que, con una malteada de harina de semillas, una persona se puede nutrir de manera fácil y rápida, por si no tiene tiempo de desayunar. Así como se puede tratar a personas enfermas que no quieren comer.Agregó que la diferencia de la harina de semillas que ellos producen de manera artesanal, con la que existen en el mercado, es que ellos no usan conservadores. Y es una mezcla totalmente natural, y de se semillas que se cultivan y se producen en esta región del Soconusco, con la finalidad de ayudar a los productores. EL ORBE/ JC.