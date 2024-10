Exigen Servicios Médicos en el Ejido Unión Miramar

*Habitantes se Manifiestan en la Unidad Administrativa.

Tapachula, Chiapas; 29 de Octubre de 2024.- El ejido Unión Miramar del municipio de Tapachula, con más de cuatro mil habitantes, no cuenta con el servicio médico en la Casa de Salud por falta de personal, lo cual representa un gran rezago para la población.

Abraham Ruiz Matías, presidente de la organización Movimiento por Tapachula, fue quien señaló lo anterior al tiempo de informar que por esa razón se manifestaron en la Delegación de Gobierno en la Unidad Administrativa, para que intercedan ante las autoridades correspondientes.

En entrevista con rotativo EL ORBE, manifestó que aparte de quienes viven en Unión Miramar, ahí convergen otras comunidades, entre ellas Nueva Esperanza, de manera que la población que requiere el servicio de salud crece en gran número.



1 de 3

Representantes del Movimiento por Tapachula visitaron al médico Fernando Domínguez Salgado, coordinador médico de los Servicios de Salud OPD-IMSS Bienestar, pero éste les contestó que Unión Miramar no contaba con el perfil necesario para acceder al servicio médico.Lo peor, dijo, es que al insistir para que les den el servicio, el citado médico presuntamente les dijo que le valía un cacahuate la salud de la población de ese ejido, una expresión que el Movimiento por Tapachula no puede tolerar.Los habitantes de Unión Miramar como cualquier otra comunidad del medio rural, sufren de varias enfermedades como hipertensión, diabetes, neumonía, males respiratorios, además de la atención que requieren las mujeres, niños y adultos mayores, señaló.Apuntó que actualmente, a los enfermos de Unión Miramar los están mandando a la clínica que se ubica en Álvaro Obregón, pero les resulta oneroso, porque la mayoría no cuenta con los recursos suficientes para cubrir tantos gastos para el traslado.Agregó que cuando visitaron al Delegado de Gobierno, se expresó el compromiso de hacer las gestiones pertinentes ante las autoridades correspondientes, a efecto de que el servicio médico vuelva a la comunidad de Unión Miramar, pues hace un mes se quedaron sin médicos. EL ORBE/Nelson Bautista