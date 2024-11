Anuncios del Próximo Gobierno Generan Expectativas: Hoteleros

* Tapachula se Convertirá en un Polo de Desarrollo.

Tapachula, Chiapas; 9 de Noviembre del 2024.- Con la entrada del nuevo sexenio federal no se sintió el cambio en tema de seguridad y otros rubros, aunque actualmente se tienen muchas expectativas con los anuncios que ha hecho el próximo Gobierno Estatal entrante en Chiapas, manifestó en entrevista el Integrante de la Asociación de Hoteles y Moteles de la Frontera Sur, Alejandro García Ruiz.

La sociedad tiene esperanza de lo que se dice y se habla del próximo gobierno en la entidad, en donde Tapachula y la Costa de Chiapas va a ser un boom, y se van a convertir en un importante polo de desarrollo.

“A veces ya no nos quejamos de lo que no fue, sino esperamos lo que viene, porque cuando menos dices tú como empresario ‘bueno me voy a reponer’, todos esperamos reponernos de lo que hemos perdido, y no tenemos que estar lamentándonos de lo que ya pasó, ahorita la intención es esa, estamos esperando lo que viene”, comentó.

El empresario de esta localidad reconoció que para que exista inversión tanto nacional como extranjera se requiere de seguridad, en donde los inversionistas puedan estar en tranquilidad con sus familias.

Detonar el desarrollo económico en esta región permitirá que la Ciudad de Tapachula tenga una mejor visualización en otras latitudes, y no solo como referentes para la inversión, sino para el turismo, señaló. EL ORBE/ JC