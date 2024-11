Entregan Prótesis y Ortesis a Pacientes del IMSS Chiapas

*Para Mejorar su Calidad de Vida.

Tapachula, Chiapas; 11 de Noviembre del 2024.- Pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Chiapas fueron beneficiados este lunes con la entrega de prótesis, con la finalidad de que mejoren su calidad de vida, informó en entrevista María Luisa Rodea Pimentel, Delegada del IMSS en el Estado de Chiapas.

La funcionaria destacó que en Tapachula fueron beneficiados 27 pacientes, con prótesis y ortesis para pierna, para mano. Así como también han sido beneficiados pacientes de Tuxtla Gutiérrez.

El objetivo dijo es que mejoren su calidad de vida, sobre todo para personas que han sufrido un accidente, una cirugía, y en ocasiones los recursos no alcanzan y es importante sostener la vida laboral y tener una mejor vida familiar.

Destacó que la inversión total en este tipo de materiales para los pacientes supera los cinco millones de Pesos.

“Hay accidentes automovilísticos, dos de los pacientes escucharon que fueron accidentes en trayecto, en motocicleta, no decirles ‘no utilicen las motocicletas’, pero sí con las medidas de seguridad, el casco, que no vayan manejando con unas sandalias y que eso pueda promover un accidente; respetar los señalamientos, todo ello, porque en el Estado tenemos una cantidad importante de accidentes en motocicleta”, comentó.

La funcionaria agregó que esta es la primera entrega de prótesis que se realiza en la entidad, ya que es un proceso administrativo complejo, por lo que la siguiente entrega será en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez. EL ORBE/ JC