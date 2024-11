Se Reorganizan Productores de Rambután en el Soconusco

*Buscan la Certificación Para Exportar a EU y Europa.

Tapachula, Chiapas; 21 de Noviembre del 2024.- Con el objetivo de obtener la certificación y cumplir con toda las reglas necesarias para exportar rambután a Estados Unidos y Europa, productores de la región del Soconusco restructuraron su organización, la cual quedó debidamente constituida ante la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en la Ciudad de Tapachula.

En entrevista, Néstor Hermilo Meléndez, recién nombrado Presidente de la Asociación Agrícola de Productores de Rambután del Soconusco, manifestó que existe mucha motivación en este sector productivo para estar organizados, para poder lograr múltiples beneficios.

Destacó que la conformación de esta organización se logró previo a una convocatoria, y posteriormente se contó con la validación de la SADER para darle protocolo estatutario. Ya que desde hace diez años no se renovaba esta Asociación.

Lo más importante es lograr la inclusión de muchos productores que requieren de la participación del gremio, dijo, por lo que consideró que uno de los objetivos de esta nueva directiva es “la inclusión”, por eso estarán abriendo las puertas a todos, en donde como mínimo deben de tener una hectárea cultivada de rambután para afiliarse a la Asociación y comprobar la tenencia de la tierra.

“Actualmente no tenemos la certeza de cuántos productores, y cuál es la superficie cultivada, lo que sí puedo decir es que somos cientos de productores que nos dedicamos a este rol de actividad del rambután, y me atrevo a pensar que ya son algunos miles de hectáreas que están cultivadas de rambután”, comentó.

Uno de los beneficios más importantes de estar organizados es poder coadyuvar y participar con las empacadoras en la zona, porque son las que captan la producción y poder conciliar un precio que beneficie a todos, señaló. EL ORBE/ JC