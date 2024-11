Migrantes Saturan Vuelos con Destino al Centro y Norte del País

*EN TAPACHULA SE DISPARAN LOS COSTOS EN LOS BOLETOS. LA RUTA TAPACHULA-MONTERREY PASÓ DE MIL 500 A 9 MIL PESOS.

Tapachula, Chiapas; 21 de Noviembre del 2024.- La crisis migratoria que se vive en la región de la frontera sur también está provocando que los vuelos de Tapachula a diferentes ciudades del centro y norte del país se saturen, ya que hay un porcentaje importante de migrantes de diversas nacionalidades con citas confirmada de CBP One que están saturando los vuelos, provocado también que se encarezca este servicio.

Los extranjeros están urgidos por llegar lo más pronto posible a la frontera norte de México con Estados Unidos para entrar al vecino país del norte antes de que tome posesión el próximo presidente de ese país, Donald Trump, quien ya advirtió que endurecerá al máximo las medidas antiinmigrantes y realizará deportaciones masivas de migrantes.

En entrevista, Manrique Legorreta, Presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Chiapas Zona Soconusco, explicó que la saturación en los vuelos se empezó a registrar desde hace mes y medio a la fecha, ya que los migrantes que tienen una Cita CBP One confirmada en Tapachula, el INM les extiende un formato FM3, con la cual pueden transitar por territorio nacional y presentarse a la cita con las autoridades de EU.

Esta situación dijo ha provocado un incremento en los precios del servicio de transporte aéreo, y solo por poner un ejemplo, la ruta Tapachula-Monterrey, que es uno de los vuelos más económicos, con servicio los lunes, miércoles y viernes, antes se conseguía en mil 500 Pesos, pero ahora está en 8 o 9 mil Pesos el boleto.

“Ahorita todos los destinos están saturados, porque al llenarse los vuelos directos Tapachula-Tijuana, Tapachula-Guadalajara, Tapachula-Monterrey o Tapachula-Matamoros que a veces es lo más solicitado, por ejemplo Tapachula-Matamoros es una ruta muy cara Tapachula-Reynosa, entonces optan por la economía, volar Tapachula-Monterrey y agarrar autobús, pero, cuando se saturan, agarran Tapachula-Ciudad de México y de ahí la conexión a otros destinos, entonces, todos los vuelos se están saturando en todas las aerolíneas”, explicó.

Agregó que en este momento no se considera una temporada alta para las agencias de viaje, sin embargo, dicha situación se está dando por el fenómeno migratorio, por lo que recomendó a los usuarios de Tapachula y la región a comprar sus boletos de avión con mucha anticipación si tienen planes de viajar en el mes de diciembre. EL ORBE/ JC