Ocupación Hotelera se Mantiene en un 80% en Tapachula

*Turistas de Guatemala

Tapachula, Chiapas; 23 de Noviembre del 2024.- El sector hotelero mantiene una ocupación del 80%, gracias a la afluencia de migrantes de diversas nacionalidades que se encuentran varados en esta ciudad, así como por la visita de turistas y comerciantes procedentes de Guatemala.

En entrevista, Ever Macías Rodas, encargado del Hotel Plaza Guizar, reveló que afortunadamente en esta temporada del año, que aún no es considerada “alta”, la actividad en este sector económico se ha mantenido.

Explicó que los migrantes que más ocupan habitaciones en este momento, y que están a la espera de sus trámites migratorios son venezolanos y ecuatorianos. Así como algunas familias de Guatemala, que vienen de compras o de paseo.

Reconoció que este repunte es temporal, porque las ocupaciones son de tres a cinco días, no más. Pero como sea han tenido algo de movilidad en las últimas semanas.

En cuanto a los visitantes guatemaltecos dijo que afortunadamente el cambio de moneda de quetzales a pesos mexicanos les sigue beneficiado a los chapines, quienes están aprovechando las ofertas que hay en el sector comercial en Tapachula.

Todo esto a pesar de la percepción de inseguridad que se tiene en los pasos fronterizos, en donde siempre hay denuncias de presuntos actos de extorsión y sobornos. EL ORBE/ JC.