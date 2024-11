Continua la Violencia Contra las Mujeres en el Soconusco: AC

*Suman 715 Denuncias de Mujeres Violentadas en lo que va del Año.

Tapachula, Chiapas; 23 de Noviembre del 2024.- Lamentablemente continúa la violencia contra las mujeres en la región del Soconusco, y en lo que va del año se han presentado “715 denuncias” de mujeres violentadas, dio a conocer en entrevista, Elsa Simón Ortega, presidenta de la organización Por la Superación de la Mujer.

Al ser a bordada en vísperas de la conmemoración del “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres”, destacó que sólo en este mes, en la entidad ya van “33 feminicidios”, lo cual consideró muy lamentable, y que en muchos municipios existe “alerta de género”.

“Requerimos que los municipios, que los presidentes municipales realmente vean el tema de las mujeres como una prioridad, no nada más tener un espacio que tienen de igualdad de género, pero nada más es la directora o secretaría como le puedan llamar del municipio, y pues nada más esté ahí como un relleno, sino que se tiene que hacer un trabajo, pero un trabajo realmente coordinado, un trabajo en equipo”, expuso.



Elsa Simón denunció que esas secretarías de género en los municipios deben de hacer su trabajo, y no solo estar de adorno.Como ejemplo puso esta región de la frontera sur, en donde las mujeres que quieren poner su denuncia tienen que viajar a Tapachula, porque en sus municipios de origen no lo pueden hacer, no hay donde, y no hay quien las orienten.Lamentó que el día 25 de Noviembre sólo sea utilizado para tomarse la foto, y todos los declaran “Día Naranja”. Pero en realidad dijo no hay nada que celebrar, ya que las mujeres siguen siendo violentadas.La dirigente social hizo un llamado a todos los presidentes municipales, a realizar un trabajo sensible para atender a las mujeres cuando se acercan a las autoridades municipales.Así como reiteró que la organización Por la Superación de la Mujer en Tapachula, atiende todos los municipios del Soconusco, y pueden pedir orientación en el 962 62 250 08, que ahí se les atiende 24 horas al día, los 365 días del año a todas las mujeres que lo requieran. EL ORBE/ JC.