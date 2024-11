Asociaciones e Instituciones Coordinan Esfuerzos en la Lucha Contra el SIDA

*Concientizan a la Población Sobre Importancia de Pruebas Rápidas.

Tapachula, Chiapas; 25 de Noviembre del 2024.- Organizaciones No Gubernamentales así como instituciones de salud y organismos del DIF, coordinaron esfuerzos en el marco del “Día Nacional de la Prueba Rápida de VIH-Sida” en el municipio fronterizo de Tapachula, Chiapas.

En entrevista, Rosemberg López Samayoa, Presidente de Una Mano Amiga en la Lucha Contra el SIDA, destacó que lejos de dar estadísticas de contagios, en este momento es importante “hacer conciencia” en el cuidado de la salud y hacerse las pruebas de esta enfermedad, que afecta a la población mundial desde hace varias década.

“Estamos realizando una campaña sobre la prevención y la atención del VIH e infecciones de transmisión sexual, pero también haciendo búsqueda de las personas que quieran realizarse una prueba rápida, pero también que a lo mejor no conoce su diagnóstico y este es el momento que lo puede saber”, expuso.

El también representante de la mesa interinstitucional de VIH, ITS y hepatitis C, apuntó que esta campaña, es el resultado un esfuerzo por reunir a organizaciones de la mesa interinstitucional, en donde participan organizaciones de la sociedad civil, en donde están Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, Municipio, Capasit, Jurisdicción Sanitaria, Comisión Estatal de Derechos Humanos, DIF Regional, DIF Municipal y la Secretaría de Salud Municipal.

López Samayoa subrayó que mediante este tipo de actividades han detectado entre la población enfermedades gastrointestinales, pulmonares, infecciones de transmisión sexual, como sífilis, como gonorrea, el tema de VIH, entre otros padecimientos.

Agregó que también invitaron a la población migrante a que acuda a realizarse las pruebas rápidas, pues reconoció que por la misma condición en que viajan de país en país, obviamente están más expuestos a contraer alguna enfermedad. Pero la invitación siempre es a la población en general. EL ORBE/ JC