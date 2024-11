Locales en el Centro de la Ciudad, Sin Energía Eléctrica Desde Hace 10 Días

Comerciantes ya reportaron las fallas a la CFE, pero no les hacen caso.

Tapachula, Chiapas 26 de noviembre de 2024.- Los comerciantes del centro de la ciudad de Tapachula están molestos en contra de Comisión Federal de Electricidad (CFE), en virtud de que desde hace más de 10 días no tienen el servicio de suministro de energía eléctrica.

Rubén Enrique Morales Escobar, comerciante en el sendero peatonal, fue quien dio a conocer lo anterior, al tiempo de decir que la falta del suministro eléctrico les afecta muchísimo porque sus negocios no pueden funcionar al cien por falta del servicio en mención.

Dijo que son varios los locales que están padeciendo este problema de la falta energía eléctrica, según iban a mandar a una cuadrilla a reparar la falla, pero no ven cuando les den solución.



En entrevista con el rotativo El Orbe, explicó que han puesto su queja en las oficinas de la CFE, reportando la falla, pero mientras unos dicen que no tenían ningún reporte de los usuarios, otros dicen que el problema es el cableado subterráneo, afectado por las lluvias, pero no lo reparan.El caso es que hasta este martes 26 continuaban sin el suministro de energía eléctrica, y ya es insoportable que sigan perdiendo dinero, como aconteció durante la celebración del Buen Fin, donde no pudieron obtener buenos dividendos precisamente por falta de la luz.El entrevistado subrayó que es necesario que la CFE mande a sus trabajadores a chequear cuál es el problema en la red eléctrica subterránea, porque sin duda alguna han de haber fugas u hoyancos por donde se filtra el agua pluvial, y es por eso que hay cortes del suministro eléctrico.El grave problema es, según dijo, es que la empresa suministradora de energía eléctrica o mejor dicho sus funcionarios, no hacen caso de los reportes de fallas, y no hay en donde quejarse por el mal servicio que presta la paraestatal. EL ORBE/ Nelson Bautista.